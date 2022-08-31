Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Kundakçı, "Vatanımızın, bayrağımızın sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstererek büyük bir kahramanlık gösteren şehit Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua ettik. Şehidimize minnettarız, ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler dilerim." dedi.



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