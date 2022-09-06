Kızılay'dan Keban'da kan bağışı kampanyası

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ELAZIĞ (AA) - Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ve Kızılay Keban Temsilciliği tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.



"Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hizmet veren kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucu sağlık durumu uygun vatandaşlar kan bağışı yaptı.



Dr. Umut Karadağ, Kızılay'ın önemine değinerek, ilçede kan bağışında bulunan 43 kişiye teşekkür etti.



Karadağ, "Milyonlarca insan hayatını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.

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