GÜNCELLEME - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi, eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki Yaşar Zariç (56) ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömüldü. Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına İl Emniyet ve AFAD dalgıç ekipleri de destek verdi.

Zariç'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı belirtildi.

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