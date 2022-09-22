Elazığ'daki depremde hasar gören ve yerine yenisi yapılan Kubbeli Cami açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yapımı tamamlanan Kubbeli Cami dualarla hizmete girdi.



Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan cami, hayırseverlerin yardımlarıyla tekrar inşa edildi.

Yapımı tamamlanan cami ile bünyesinde yer alan 4-6 yaş Kuran kursu okunan dualarla ibadete açıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın, yaptığı konuşmada, böyle güzel bir ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Allah'a ibadet edilen mekanlar olan camilerin Müslümanlar için çok kutsal olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Ayetlerden ve hadisi şeriflerden hareketle ilim öğrenme konusunda Müftülük olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. 4-6 yaş Kuran kursu yapımında Türkiye'de önlerdeyiz. Türkiye'de sınıf sayısını en fazla artıran iliz. Allah'a hamdolsun Karakoçan ilçemizde Türkiye'nin en büyük 4-6 yaş Kuran kursumuzu açtık. Burada da her mahallede bu kurslarımızı açıyoruz. Bu kurslarımızda çocuklar vatan ve bayrak sevgisini, Allah'a imanı öğreniyorlar, peygamber sevgisini kalplerine yerleştiriyorlar. Yüce Rabbimiz, bu caminin içinde bol bol ibadet etmeyi ve Kuran kursumuzda da başarılı öğrenciler yetiştirmeyi bizlere nasip etsin."

Daha sonra Kuran kursundaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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