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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu

AA

Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Saniye Bayır, evinin bir odasını, daha önce oğlunun kullandığı gibi ders çalışmaları için mahalledeki diğer çocuklara tahsis etti.

Keban ilçesinin Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı, birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı.

İlkokul arkadaşları Adem Turan (11), Hediye Elif Gedik (10) ve Yusuf Aydın (9) da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.

"Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odanın duvarlarını özlü sözler yazılı kağıtlar ve balonlarla süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi, Saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu.

Yaklaşık 1 yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı, ilçe sakinlerinden takdir gördü.

Çocuklar kütüphanelerini zaman zaman mahallenin kedileriyle de paylaşıyor. Anneler de kütüphanede ders çalışan çocuklara çay ve pasta ikramında bulunuyor.

Saniye Bayır, AA muhabirine, çocukların bir zamanlar oğlunun ders çalıştığı odayı kütüphaneye çevirmek istediklerini söylediklerinde memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çocukları çok sevdiğini belirten Bayır, "Gelip burada ders çalışıyorlar. Çocuklar, inşallah akıllı ve başarılı, vatana millete faydalı olurlar." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Adem Turan evde tek ders çalışırken sıkıldıklarını, kütüphaneye dönüştürdükleri odada arkadaşlarıyla ders çalıştığını anlattı.

Turan, "Burası tüm çocukların kitap okuyup ders çalışabileceği bir kütüphane oldu. Ders konularımızı araştırmak için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Bilgisayar almak için de hep birlikte para biriktiriyoruz, inşallah bunu da başaracağız." diyerek, kütüphanelerini daha kullanışlı hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

- "Birlikte ders çalışmayı seviyoruz"

Hediye Elif Gedik ise burada ders çalışmanın okula olumlu yansıdığını kaydederek, kütüphanelerini çok sevdiklerini ancak yeteri kitapları olmadığı için üzüntü duyduklarını anlattı.

"Evde tek başımıza ders çalışmak çok sıkıcı geliyordu. Burada hep beraber olduğumuzdan dolayı ders çalışmak çok daha eğlenceli geliyor, birlikte ders çalışmayı seviyoruz." ifadelerini kullanan Gedik, arkadaşlarıyla asla sıkılmadıklarını belirtti.

Yusuf Aydın, Saniye nineyi çok sevdiklerini, onun sayesinde kendi kütüphaneleri olduğunu belirtti.

Hiranur Karaoğlu, Saniye ninenin ve arkadaşlarının sayesinde mahallelerinde tüm çocukların faydalandığı bir kütüphaneleri olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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