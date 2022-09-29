Baskil'e doğal gaz müjdesi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesine doğal gaz yatırım programına alındı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçeye doğal gazın özellikle elzem olduğunu belirterek, hükümetin ilçelerin de doğal gaza kavuşması için ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Doğalgaz İl Müdürü Onur Dündar ve Doğalgaz İşletme Müdürü Bilal Aydın, Canbeyler Mahalle Muhtarı Mustafa Çetiner ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa İlhan Balıbey'in katılımıyla değerlendirme toplantısını yaptıklarını aktaran Akmurat, doğal gazın ilçeye ekonomik olarak büyük bir katkısı olacağını belirtti.



Toplantıda, Fen İşleri ekiplerinin ekim ayında başlayacağı doğal gaz alt yapı teknik çalışmalarını istişare ettiklerini bildiren Akmurat, "Baskil'in doğal gaza kavuşturulmasında emekleri olan herkese teşekkür ederim. İlçemizde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.



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