Elazığ’da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu Aksaray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.





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