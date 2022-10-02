Elazığ'da yetiştirilen üzümde 81 bin ton rekolte bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da yetiştirilen üzümde 81 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Elazığ'da yetiştirilen üzümde 81 bin ton rekolte bekleniyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 81 bin ton rekolte beklenen üzümde hasat başladı.

Yaklaşık 110 bin dekar alanda, toprak ve iklim yapısından dolayı aralarında, tescilli "öküzgözü" ve "boğazkere" ile "şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "papazkarası" ve "köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştirilen kentte, bu yıl verimde geçen yıla göre artış bekleniyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor.

Toplanan üzümler kasalara konulup, kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kentte özellikle yetiştiriciliği yapılan, kendine has tadı, aroması ve iri taneleriyle tescillenen boğazkere ve öküzgözü cinsi üzümlere olan talep üreticinin yüzünü güldürüyor.

- Hasat döneminde yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'ın üzüm üretimi bakımından Türkiye'de yedinci sırada yer aldığını söyledi.

Kentte 110 bin dekar alanda yapılan bağcılıkta birçok tür üzümün yetiştirildiğini ifade eden Kılıç, "Üzüm üretimimiz 2021 yılında kuraklığın etkisiyle 71 bin tona kadar düştü. Bu yıl yaptığımız verilerde üzüm üretimimizin 81 bin tonun üzerinde olacağını, yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz." dedi.

Kentte hasadı yapılan üzümlerin yüzde 40'ının şıralık, yüzde 60'ının da sofralık olarak tüketildiğini anlatan Kılıç, hasat döneminde yaklaşık 2 bin 500 kişinin çalıştığını belirtti.

Üzüm hasadının istihdam da sağladığına işaret eden Kılıç, hasatta çevre illerden gelen tarım işçilerinin de çalıştığını söyledi.

Kılıç, "Üretilen üzümler orcik yapımında, kurutulmada ve şıra olarak kullanılıyor. Üzüm üretimi her geçen yıl artıyor. Öncelikli hedefimiz üretimin artırılması." ifadelerini kullandı.

Yağış ve iklim şartlarının üretimi etkilediğini belirten Kılıç, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle düşük olan yağış miktarının bu yıl bir nebze de olsa iyi bir seviyeye çıktığını kaydetti.

Kılıç, bunun da üzüm miktarındaki artışı sağladığını söyledi.

- "Elazığ özel bir toprak yapısına sahip"

Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, büyük emekle yetiştirilen üründe hasat yapmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, 200 dönüm alanda üzüm yetiştirdiğini, bağda yaprağın, üzümün, çekirdeğinin hepsinin ayrı bir değer olduğunu ifade etti.

Öz, günün ilk ışıklarıyla işçilerle bağda çalıştıklarını anlatarak, "Elazığ iklimi, konumu açısından özel bir toprak yapısına sahip. Bütün bunlar bir araya gelince çok kıymetli öküzgözü ve boğazkere üzümleri üretiliyor. Bu da Türkiye'nin her yerinde aranan bir üzüm çeşidi." diye konuştu.

- "Rekoltemiz bu yıl gayet iyi"

Yurtbaşı beldesinin Akmezra köyünde 88 dönüm alanda üzüm üretimi yapan Zülfü Murat Doğan, ailesinden kalan üzüm yetiştiriciliğini 17 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Boğazkere ve öküzgözü cinsi üzüm yetiştirdiğini belirten Doğan, şöyle dedi:

"Bağımızda 40'ı kadın 50 işçiyle hasat yapıyoruz. Rekoltemiz bu yıl gayet iyi. Ürün de güzel. Herkesi üretime davet ediyorum, toprakla uğraşsınlar. Üretim yapıp, devletimize katkı versinler."

Bağda çalışan kadınlardan 4 çocuk annesi Fecire Kaygın ise sabah erkenden bağa giderek, üzüm topladıklarını anlattı.

Hasat zamanını her yıl dört gözle beklediklerini ifade eden Kaygın, şunları söyledi:

"Evimize katkıda bulunmak için gün boyu çalışıyoruz. Hasat süreci 15-20 gün sürüyor. Bu bize bir kazanç. Evimize katkıda bulunmak istiyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi
YEREL HABERLER Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında ...
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı ...
Elazığ'da "4. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da "4. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" ...
Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 ...
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi ...
Keban Kaymakamı Akbulut, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Akbulut, başarılı öğrencileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.