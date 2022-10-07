Elazığ'da "Sosyal Hizmet Uygulamaları" semineri verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik "Sosyal Hizmet Uygulamaları" semineri düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından fakültede düzenlenen seminerde kurum müdürü Ali Sait Çeçen seminerde, kentte yürütülen sosyal hizmet uygulamaları ve kurumsal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sosyal hizmetlerin önemini vurgulayan Çeçen, şunları kaydetti:

"Toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz. Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışan büyük bir aileyiz. Bakanlık olarak çocuk, engelli, yaşlı, genç, kadın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Gün gelecek siz genç arkadaşlarımız da büyük ailemizin bir parçası olacaksınız."

Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Bilgin ise sosyal hizmet mesleğinin ve uygulamasının odağında insanın yer aldığını belirterek, "Toplumun dezavantajlı kesimleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri için sosyal politikaların gelişimine ve şartlarının iyileştirilmesinde ön ayak ve arabulucu olmak, insan ve toplum refahını özendirici çalışmalar yürütmek sosyal hizmet uygulamalarının başlıca amaçlarındandır. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Seminere, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de katıldı.

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