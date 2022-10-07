Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde üreticilere hibeli tohum desteği verildi.



Keban İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü alanında düzenlenen programda, 88 çiftçiye yüzde 75'i hibeli arpa tohumu dağıtıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, programda, 88 üreticiye hibeli tohum desteğinin verileceğini belirterek, "Gerek aile ekonomilerine gerek ülke ekonomimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın, bol bereketli kazanç olsun." dedi.



Programa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi ve çiftçiler katıldı.

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