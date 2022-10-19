Baskil Kaymakamı Kundakçı, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Orman İşletme Şefliğine ziyarette bulundu.



Ziyarette, Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu, Kaymakam Kundakçı'ya yapılacak etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin önemine değinen Kundakçı, "Sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasını temenni ediyorum." dedi.



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