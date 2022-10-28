Elazığ Valiliğinden Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"İlimizde de hissedilen deprem ile ilgili olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."





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