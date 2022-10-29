29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ELAZIĞ (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutan Üsteğmen Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Tören, geçit töreniyle sona erdi.