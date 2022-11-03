Elazığ'da 2,6 ton kaçak şarap ele geçirildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2,6 ton kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki iki farklı ikamette kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda plastik bidon ve 4 tank içerisinde 2,6 ton kaçak şarap ele geçirdi.

Ekipler, ikametlerde bulunan şüpheliler İ.Ç. ve M.M'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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