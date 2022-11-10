Elazığ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun ilçe merkezi mevkisinde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten çift yönlü ulaşımın sağlandığı yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Kazada, Ahmet Y. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





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