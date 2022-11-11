Elazığ'da kupası açılan kamyonetin salıncağa çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halinde kupası açılan kamyonetin yaklaşık 200 metre sürüklenerek girdiği oyun parkındaki salıncağa çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Abdullah Paşa Mahallesi 287. Sokak'ta, M.Y. idaresindeki 23 AJ 470 plakalı kamyonet, inişli yolda kupasının açılması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklenerek oyun parkına girdi.

Oyun parkındaki salıncağa çarparak duran araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anında parkta çocukların olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Bu arada, kaza anı civardaki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde kupası açılan kamyonetin yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak ilerlediği ve yoldan çıkarak oyun parkındaki salıncağa çarptığı görülüyor.

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