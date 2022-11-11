Baskil'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde vatandaşlara fidan dağıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Baskil Merkez Cami önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Akmurat, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidan dikimi ve dağıtımı yaparak ilçelerinin bereketli topraklarını hemşerileriyle birlikte "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.
Daha yeşil yarınlar, geleceğe nefes olduklarını dile getiren Akmurat, emeği geçen herkese teşekkür etti.