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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

AA

Elazığ'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Merkez Hankendi köyünde bir eve yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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