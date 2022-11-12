Elazığ'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Merkez Hankendi köyünde bir eve yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Eve gelen ekipler, yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

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