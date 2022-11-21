Elazığ'da iple bağladığı köpeği seyir halindeki aracıyla çeken sürücüye ceza

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iple bağladığı köpeği seyir halindeki otomobiliyle çeken sürücüye 2 bin 239 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Salıbaba Mahallesi'nde "bir köpeğin hareket halindeki otomobildeki kişi tarafından iple çekildiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç sürücüsünün U.B. olduğunu tespit etti.

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen U.B'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 bin 43 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten ise 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 239 lira ceza kesildi.



Hayvanın hareket halindeki araçtan iple çekildiği anlara ilişkin görüntü bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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