Elazığ'da gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

AA

Elazığ'da gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinliklerine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisinde huzurun, güvenliğin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık alan toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart-afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin il genelini kapsayacak şekilde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01'den 05.12.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 15 gün süreyle eylem yasağı
YEREL HABERLER Elazığ'da 15 gün süreyle eylem yasağı
Elazığ'da kablo hırsızlığı yapan zanlı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kablo hırsızlığı yapan zanlı suçüstü ...
Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli ...
Elazığ'da hayvan gübresinden 9 bin 400 haneye yetecek elektrik üretiyorlar
YEREL HABERLER Elazığ'da hayvan gübresinden 9 bin 400 haneye yetecek ...
Elazığ'da iple bağladığı köpeği seyir halindeki aracıyla çeken sürücüye ceza
YEREL HABERLER Elazığ'da iple bağladığı köpeği seyir halindeki ...
Elazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne ...
(Görüntülü)ELAZIĞ?A GETİRİLEN 88 AHISKA TÜRKÜ, AİLELERİNE KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ?A GETİRİLEN 88 AHISKA TÜRKÜ, ...
Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ´a getirilen 88 Ahıska Türkü, ailelerine ...
Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı
YEREL HABERLER Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA SÜRÜCÜ İLE YOLCU ARASINDAKİ YUMRUKLU KAVGA KAMERAYA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜ İLE YOLCU ...
Elazığ´da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ´da sürücü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga ...
(Görüntülü)FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ BİR KİŞİYİ YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ BİR KİŞİYİ ...
Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü
YEREL HABERLER Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü
Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ...
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.