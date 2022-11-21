Elazığ'da gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle kısıtlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinliklerine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisinde huzurun, güvenliğin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık alan toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart-afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin il genelini kapsayacak şekilde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01'den 05.12.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.