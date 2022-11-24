Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evindeki silah atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.B'nin, evinde kurduğu silah atölyesinde kurusıkı tabancaları teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiğini tespit etti.
Evdeki aramada ele geçirilen 4 tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzeme, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 av tüfeği, 3 mengene, 5 kabza, 3 tabanca üst kapağı, şarjör, 5 fişek ve 142 av tüfeği kartuşu ile 2 uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.
Ekipler, 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan V.B'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.