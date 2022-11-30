Baskil'de trafik güvenliği eğitimi verildi

ELAZIĞ (AA) - Baskil İlçe Jandarma Komutanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Baskil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeli tarafından Karaali köyünde bulunan Mustafa Bilbay İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, eğitimde öğrencilere, trafikte uyulması ve özellikle dikkat edilmesi gereken kuralların anlatıldığını belirterek, "Bundan sonra da ilçemizde bulunan diğer ilkokullarda uygulamalı trafik eğitimine devam edeceğiz. Trafik konusunda bilinçli nesillerin yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.