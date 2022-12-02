Elazığ'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinden telefon çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle'de Hasan Barak'a ait iş yerine giren şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı.
Telefonun yerinde olmadığını fark eden Barak, güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iş yerine gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alıp inceledikten sonra etrafına bakınması ve iş yerinden uzaklaşması yer alıyor.