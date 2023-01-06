Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini yaptı

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ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ve çevresinin temizliğini yaptı.

Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehit Sekin'in kabrinin ve çevresinin temizliği yapıldı.

Genç Kızılay sorumlusu Mehmet Yenigün, Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Vefa ve sosyal sorumluluk kapsamında kabir ziyaretleri yapıyoruz. Tek başına, son kurşununa kadar kahramanca çatışan şehit Sekin'in kabrinin ve çevresinin temizliğini yaptık. Sekin'in kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettik." dedi.







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