Elazığ'da üstü brandayla kapatılan üzüm bağlarında hasat kışın da yapılıyor

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da üzüm yetiştiriciliğinin merkezi konumundaki Hoş köyünde üreticiler, üstünü brandayla kapattıkları bağlarda kış aylarında da hasat yapıyor.

Kentte 110 bin dekarda üretilen başta öküzgözü, boğazkere, Ağın beyazı (Hoş beyazı) üzüm çeşitlerinden 46 bin 996 ton sofralık ve 33 bin 945 ton şıralık olmak üzere 80 bin 941 ton hasat gerçekleştirildi.

Sofralık üzüm yetiştiriciliğinin ana üretim alanlarından, merkeze bağlı Hoş köyünde yetiştirilen "Hoş beyazı", 4,5 kilograma kadar çıkabilen salkımları, aroması, meyve kabuğunun kalın olması dolayısıyla sevkiyata uygunluğu ve depo koşullarına dayanıklılığıyla talep görüyor.

Hoş köyündeki üreticiler, Keban Baraj Gölü'nün oluşturduğu ılıman iklim koşullarının yanı sıra soğuktan ve yağmurdan etkilenmemesi için bağların üstünü brandayla kapatarak hasat dönemini ocağın ilk haftasına kadar uzatıyor ve müşterilerine dalında taze üzüm sunuyor.

Bağlardan bağ bozumu döneminde hasat edilen üzümler ise köy evlerinde altına kağıtlar serilmiş kasalarda nisan ve mayısa kadar muhafaza ediliyor.

- "Mayısa kadar evlerimizde üzüm bulunur"

Köy muhtarı Mithat Sarıkamış, AA muhabirine, iklim şartları ve toprak yapısından dolayı bölgelerinde yetişen Hoş beyazı üzümünün kendine has aroması ve sulu taneleriyle talep gördüğünü söyledi.

Bağ bozumuna doğru bağlarının bir bölümünü brandayla örterek hasat dönemini kış aylarına kadar uzatabildiklerini aktaran Sarıkamış, şöyle konuştu:

"Yaz aylarına nazaran kış aylarda üzümün kabuğu daha ince, aroması, lezzeti daha güzel olur. Kış aylarında dalından koparılan üzüm, aromasından dolayı daha fazla tüketilir. Bu aylarda üzüm fazla olmadığı için hastalara şifa olarak ya da misafirlere ikramlık olarak verilir. Mayısa kadar evlerimizde üzüm bulunur. Eskiden iplerle üzüm salkımlarını tavana asardık, şimdi kasalarda muhafaza ediyoruz. Bozulmuyor."

- "Siparişle her yere gönderiyoruz"

Üzüm yetiştiricisi Hüseyin Karabulut ise Hoş üzümünün depolamaya elverişli olduğunu, bu nedenle hasattan aylar sonra da taze tüketmek için ürünlerin bir bölümünü köy evlerindeki depolarda sakladıklarını dile getirdi.

Bu üzümleri sipariş üzeri özel müşterilerine gönderdiklerini aktaran Karabulut, "Hastalar için şifa niyetiyle üzüm talebinde bulunanlar var. Üzümümüzün aroması çok iyi, yıllardır bu işi yaptığımız için kaliteli üzümler yetiştiriyoruz. Üzümlerimizi son 2 yıldır yurt dışına da gönderiyoruz. Üzümlerimizde hiçbir kalıntı da çıkmadı sıkıntı da yaşanmadı." dedi.





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