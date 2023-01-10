Elazığ'da yemek borusunda tümör tespit edilen kadın kapalı yöntemle tedavi edildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yemek borusunda tümör olduğu belirlenen kadına kapalı yöntemle müdahale edildi.

Pakize Dikmen (34), yutma güçlüğü şikayetiyle Elazığ Medikal Hospital Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın yemek borusu (Özofagus) kanseri olduğu tespit edildi.



Dikmen, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli, Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Barış Gültürk ile Erzurum Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Malatya İnönü Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılınç'ın kapalı yöntemle gerçekleştirdiği müdahale ile sağlığına kavuştu.



Prof. Dr. Abdullah Böyük, AA muhabirine, hastanın yemek borusu kanseri olduğunu ancak hastalığın vücutta başka bir organa yayılmadığını belirlediklerini söyledi.



Hastaya kemoterapi ve radyoterapi uyguladıktan sonra cerrahi müdahale planladıklarını belirten Böyük, "Hastamızın kitlesi önemli ölçüde küçüldü ve operasyona hazır hale gelmiş oldu. Yaklaşık 7-8 gün önce hastamızı ameliyata aldık. Yaptığımız ameliyat hem şehrimizde hem de hastanemizde ilk olarak yapıldı. Halk arasında kapalı yöntem diye tarif edilen laparoskopik ve torakoskopik yöntemle hem karın bölgesinde midesinin bir kısmını hem de göğüs kafesindeki yemek borusunun büyük bir kısmını almış olduk." dedi.

Ameliyat sonrası hastada herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Böyük, hastayı taburcu edeceklerini belirtti.



Böyük, hastanenin bu tür ameliyatları yapma konusunda yeterli bir donanıma sahip olduğunu anlatarak, "Fiziki şartlar ve medikal anlamda hastanemiz gayet donanımlı. Hastanemizde kanser hastalarına özellikle mide ve kolon kanserlerinde büyük bir kısmını kapalı yöntemle müdahale ediyoruz. Ameliyat sırasında ve sonrasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doç. Dr. Tayfun Kermenli de bunun hastanede ve kentte ilk defa gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu anlatarak, kanser ve tümör cerrahisinin tümünü kapalı yöntemle yaptıklarını kaydetti.



Kermenli, bu yöntem sayesinde hastaların çok daha hızlı iyileştiğini belirtti.



Pakize Dikmen ise sağlığına kavuşmasına vesile olan doktorlara ve tüm sağlık ekibine teşekkür etti.





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