Keban'da jandarmadan "siber farkındalık" eğitimi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Keban Baraj İlkokulunda "siber farkındalık" eğitimi verildi.



Eğitime katılan öğrenci ve öğretmenlere, "internet ve teknoloji bağımlılığı", "siber zorbalık", "güvenli ve bilinçli internet kullanımı", "internet dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme yapıldı.



Eğitimle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulması hedefleniyor.





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