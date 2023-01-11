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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keban'da jandarmadan "siber farkındalık" eğitimi

AA

Keban'da jandarmadan "siber farkındalık" eğitimi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Keban Baraj İlkokulunda "siber farkındalık" eğitimi verildi.

Eğitime katılan öğrenci ve öğretmenlere, "internet ve teknoloji bağımlılığı", "siber zorbalık", "güvenli ve bilinçli internet kullanımı", "internet dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulması hedefleniyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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