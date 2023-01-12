Keban'da 25 yataklı Devlet Hastanesi ile 10 lojman yapılacak

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde 25 yataklı Devlet Hastanesi ve 10 daireli lojman binasının yapımına başlandı.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 25 yataklı Keban Devlet Hastanesi ve 10 daireli lojman binasının ihale sürecinin ardından yüklenici firma yapım işine başladı.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Değirmenbaşı Mahallesinde yapımı başlanılan hastane ve lojman binasının yapım işini alan firma yetkililerinden bilgi alarak, hastane ve lojmanların hayırlı olmasını diledi.