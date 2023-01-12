Elazığ'da trenin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle'de dün 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca hemzemin geçitte yük trenin çarpması sonucu sürücü İsmail K'nin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, trenin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari aracı bir süre önünde sürüklediği görülüyor.





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