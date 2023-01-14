Elazığ'da kar nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 30 köy yolundan 28'i açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Merkezde 10, ilçelerden Baskil'de 1, Sivrice'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı. 57 araç ve 96 personelin çalışmasıyla 28 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, Sivrice ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.

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