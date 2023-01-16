Elazığ'ın Göldere köyünde bazı bölgelere güvenlik amacıyla kamera yerleştirildi

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde muhtarlık, yerleşim yerinin farklı noktalarına güvenlik kemarası sistemi kurdu.

Muhtar Hüseyin Turan, yaptığı açıklamada, güvenlik amacıyla köyün farklı noktalarına 30 gün kayıt yapacak kameralar yerleştirdiklerini söyledi.



Turan, amaçlarının köyde her türlü olumsuzluğa karşı önlem almak olduğunu anlattı.

Göldere köyünde pandemi döneminde de öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için sınırsız internet bağlanmıştı.

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