Ahıska Türkü öğrenciler, Türkiye'de ilk karnelerini aldı

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ELAZIĞ (AA) - Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ve aileleriyle Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü 860 öğrenci, anavatanları olarak gördükleri Türkiye'de ara tatil dolayısıyla aldıkları karnelerle sevindi.



Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen ve Valilik koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinde aileleriyle yaşamlarını huzur ve güvenle sürdüren Ahıska Türkü öğrenciler, savaş nedeniyle yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konaklama merkezinde oluşturulan sınıflarda eğitim gören anasınıfı, ilk ve orta öğretim düzeyindeki 860 Ahıska Türkü öğrenci, anavatanları olarak gördükleri Türkiye'de karne almanın sevincini yaşadı.

Karnelerini Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ve öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Karnelerini alan öğrencilere ara tatilde okumaları için kitap ve Kızılay tarafından hijyen seti hediye edildi.

Merkezde oluşturan sınıfta eğitim gören özel öğrenciler de karne aldı.

- "Çok iyi bir şekilde derslerine adapte oldular"

Abbasoğlu, AA muhabirine, Ahıska Türkü çocukların, eğitimlerinden geri kalmamaları için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki çocukların konaklama merkezinde oluşturulan sınıflarda eğitimlerini devam ettiklerini, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere ise devlet okullarında eğitim imkanı sunulduğunu ifade eden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin eğitimlerine hiç ara verilmeden Türkiye'de devam etmelerine imkan sağladık. Türkçe kurslarımız ve diğer kurslarla çocuklarımızın savaştan etkilenmeden en iyi şekilde eğitimlerini almalarını sağlamış olduk. Çok iyi bir şekilde derslerine adapte oldular. Bugün 860 öğrencimiz karnelerini aldı, büyük bir başarı sağladılar, onların mutluluğuna şahit olduk."

- "Derslerime çok çalıştım"

İlkokul öğrencisi Asia Chakhalova, Türkiye'ye gelmeden önce Ukrayna’daki savaş nedeniyle okula gidemedikleri için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Türkiye sayesinde tekrar okula gittiğini ve buradaki okulunu daha çok sevdiğini aktaran Chakhalova, "Derslerime çok çalıştım, karnem iyi olduğu için çok mutluyum, okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum." dedi.

İmran Mekhraliev, Türkiye'nin anavatanı olduğunu ve burada olduğunu için kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, "Karnemi aldığım için çok sevinçliyim, öğretmeni mi çok seviyorum, herkese iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

İlkokul öğretmeni Beyda Kartoğlu, öğretmenliğe bu yıl başladığını, öğrencilerine ilk kez karnelerini vermenin heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye'ye uyum sağlamaları bizim için çok önemli. Öğrencilerime ilk kez karnelerini verdim, en az onlar kadar heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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