Depremde eşi ve oğlunu kaybeden anne, kızıyla yeni bir hayat kurdu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde eşi ve oğlunu kaybeden, 5,5 yaşındaki kızı Yüsra ile enkazdan yaralı kurtarılan Ayşe Yıldız yaşadıkları acıyı unutmaya çalışıyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı'nın enkazında kızı Yüsra 24, kendisi de 28,5 saat sonra kurtarılan Ayşe Yıldız'ın aradan geçen 3 yıla rağmen eşi Hüseyin ve 12 yaşındaki oğlu Onur Yıldız'ı kaybetmesinin acısı dinmiyor.

Devletin sağladığı imkanlarla yerleştirildikleri Bizmişen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yürüteç yardımıyla yürüyerek yaşamını sürdüren Yıldız, büyüyüp İyiliğe Uçanlar Anaokulu'nda eğitim hayatına başlayan kızıyla hayata tutunuyor.

-"Hayata tutunmamdaki en büyük sebebim kızımdır"

Anne Ayşe Yıldız, AA muhabirine, depremin üzerinden üç yıl geçtiğini ama depremde kaybettiği eşi ve oğlunun acısının taze olduğunu söyledi.

24 Ocak depreminin hem yüreklerinde hem de bedenlerinde derin izler bıraktığını, unutulmayacak acılar yaşattığını ifade eden Yıldız, "Kızımla beraber yaşıyoruz. Yaşadığımız depremde eşimi oğlumu kaybettim. Annem ben ve kızım sağ çıktık. Üç yıldır kızımla mücadele ediyoruz. Çok zorluk yaşadık. Tedavim hala devam ediyor. Hastaneye gidip fizik tedavi görüyorum." dedi.

Yıldız, kızı Yüsra'nın ayak ve bacaklarındaki ezilmeden kaynaklı 7 ameliyat, kendisinin de 14 operasyon geçirdiğini anlatarak tedavilerinin Fethi Sekin Şehir Hastanesinde devam ettiğini belirtti.

Ayşe Yıldız şöyle konuştu:

"Zaman geçiyor, kızım okula başladı. Kızımın arkasında durmaya çalışıyorum. Kızım sayesinde hayata tutunabildim. Çok şükür kızım yanımda. Rabb'im onu bana bağışladı. Benim hayata tutunmamdaki en büyük sebebim kızımdır. Birbirimize tutunarak bu hayata devam ediyoruz. Büyük depremde hayallerimiz umutlarımız her şeyimiz yıkıldı. Eşimi oğlumu kaybettim. Her şeyimiz yarım kaldı. Keşke onlar hayatta kalsaydı, hiçbir şeyimiz olmasaydı. Devlet bize bir ev verdi. Bin kere şükrediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Bu evde güven içinde oturuyoruz."

15 Ocak'ta yaşanan depremin de kendilerini çok etkilediğini anlatan Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde yine 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremde, geçmişte yaşadığımız acı günler aklıma geldi. Çok zordu. Evimiz yıkılır mı düşüncesine kapıldım. Ama çok şükür evimiz yeni ve sağlam olması bize güven veriyor." şeklinde konuştu.



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