Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin bulunduğu aracı, Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durduran ekipler, araç içinde şüphelinin çantasına gizlenmiş 525 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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