Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı etkisini gösterdi.



Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini devam ettiren kar yağışı cadde ve sokakları, park ve bahçeleri beyaza bürüdü.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı yollarda karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan, kar yağışı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştururken bunu fırsat bilen kimi vatandaşlar, kar altında yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi, karın keyfini çıkardı.



Meteoroloji verilerine göre, yağışın aralıklarla sürmesi beklenen kentte ilgili kurumlar vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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