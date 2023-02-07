Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima kurtarıldı

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ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 40 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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