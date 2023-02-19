Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarından deprem bölgesine destek

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları deprem bölgelerine desteklerini sürdürüyor.

Elazığ Umut Kervanı Vakfı ve Yetimler Vakfı Kovancılar şubeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelere hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımları günlük ulaştırıyor.



Toplanan yardımlar kapsamında dün belirlenen bir noktaya 5 ton yakacak ulaştıran vakıflar, bugün de Malatya'ya gıda malzemesi gönderdi.

Hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 250'şer kilogram pirinç, bulgur, fasulye, makarna ve toz şeker, 750 ekmek, 250 kilogram sıvı yağ, 85 paket çay, kağıt havlu, ıslak mendil, diş fırçası gibi malzemeler depremzedelere gönderiliyor.







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