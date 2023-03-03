Elazığ'da ekipler, köylerde barınan depremzedelerin yaralarını sarıyor

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/RAMAZAN KAPLAN - Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığı koordinesinde köyleri gezen ekipler, "asrın felaketi"nin yıkıma uğrattığı Malatya'dan gelen depremzedelere yardım malzemesi ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler Elazığ'ın Baskil ilçe merkezi ile köylerinde barınıyor.

Baskil Kaymakamlığı, Valilik koordinesinde köylerde yaşayan depremzedelere başta jandarma ekipleri olmak üzere ilgili kurum personelleri vasıtasıyla yardım malzemesi ulaştırıyor.

Köylerde depremzede çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, verdikleri çeşitleri hediyelerle onların yüzünü güldürüyor.

- "200-300 nüfuslu köylerimizde 1-2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu"

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Kahramanmaraşlı ve eşinin de Adıyamanlı olduğunu, yaşanan depremlerde kendi akrabalarını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından Kaymakamlık koordinesinde ilçede bir kriz merkezi oluşturduklarını aktaran Kundakçı, depremin Malatya'da yıkıma neden olduğunu öğrendikten sonra tedbir aldıklarını belirtti.

Kundakçı, şöyle konuştu:

"Malatya'da Baskilli olarak ikamet eden 60 bin hemşerimiz bulunuyordu. Depremin buraya ciddi bir göçe neden olacağını düşünerek tedbirlerimizi buna göre aldık. İlk 2-3 gün elimizde net bir sayısal veri olmasa da muhtarlarımız ve jandarmadan gelen bilgileri değerlendirdiğimizde 40-50 bin civarında depremzedenin ilçemize giriş çıkış yaptığını söyleyebiliriz. 200-300 nüfuslu köylerimizde 1-2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Buralardan hareketle çok ciddi bir nüfusun geldiğini söyleyebiliriz."

- Baskil ilçesinde 30 bin depremzede var

İlçedeki kurumlarla tüm imkanları seferber ederek gelen misafirlerin tespitine yönelik bir çalışma içerisine girdiklerini anlatan Kundakçı, Baskil ilçesinin yanı sıra Ağın, Keban ve Sivrice ilçelerine gelen depremzedelerin koordinasyonundan da sorumlu olduğunu, depremzede sayılarının stabil hale gelmesiyle 4 ilçede yaklaşık 40 bin civarında depremzedenin misafir edilmeye başlandığını bildirdi.

Bu sayının yaklaşık 30 bininin sadece Baskil ilçesinde olduğunu bildiren Kundakçı, bütün ilçelere gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valilik ve AFAD koordinasyonunda bir yardım seferberliği başlattıklarını kaydetti.

Kundakçı, "Depremin ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 30 tır yardım malzemesi ilçemize giriş yaptı. Gıda, battaniye, ısıtıcı, kıyafet, odun, kömür, hijyen malzemesi, çocuk bezi ve mama aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaç malzemeleri depremzedelerimize gönderilmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşu ve vakfın da desteği var." ifadesini kullandı.

Kırsaldaki depremzedelere yardımların ulaştırılmasında jandarmanın büyük bir özveriyle destek verdiğini belirten Kundakçı, muhtarlardan gelen bilgiler ışığında köylerdeki vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

Kundakçı, "Jandarma, emniyet, belediye personelleri, sivil toplum kuruşları ve Kızılay ekiplerimiz çok ciddi bir seferberlik ruhuyla en ücra mezralarımızda bile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor." ifadesini kullandı.

- "Allah devletimizden razı olsun"

Malatya'dan gelen Cemil Bütün de oturdukları binanın depremde hasar görmesinden dolayı ailesiyle birlikte Baskil'in Yeniocak köyüne geldiklerini belirtti.

Yaşanan afetin kendilerini çok mağdur ettiğini ifade eden Bütün, "Köyümüze sığındık, gelirken yanımızda hiçbir şey getiremedik. İlk günden itibaren devletimizin yardımları ulaştı. Her türlü imkanı bize sağladılar. Jandarmamız, polisimiz herkes bize yardımcı oluyor, Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Hacıuşağı köyündeki depremzede Gökçe Uzala ise deprem felaketinin açtığı büyük yaraların devletin saracağına inandıklarını aktardı.

Uzala, "Çok zor şartlarda geldik buraya, geldiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Devletimiz bizlere yardımda bulundu. Bu yardımlarını devam etmesini istiyoruz, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Depremzede Şakir Etöz de böyle bir felakete ilk defa şahit olduğunu, devletin şefkat eliyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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