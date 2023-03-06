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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin yaralarını saran Elazığlılar, afetzedeler için tek yürek oldu

AA

Depremin yaralarını saran Elazığlılar, afetzedeler için tek yürek oldu

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığlılar, 3 yıl önce yaşadıkları depremin yaralarını sarıp "asrın felaketi"nden etkilenenlere yardım eli uzattı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından yaralı kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını devlet ve milletin desteğiyle saran Elazığ halkı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge halkı için adeta seferber oldu.

Afet bölgesine Türk Kızılay Şubesi aracılığıyla destek sunan Elazığlılar, yaraların sarılması amacıyla tek yürek oldu.

Bu destek ile Türk Kızılay Elazığ Şubesince Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a 25 tır ve 4 kamyonla insani yardım malzemesi gönderildi.

- "Sosyal marketlerimizi haftanın 7 günü açık tutuyoruz"

Türk Kızılay Elazığ Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, ilk depremin ardından Elazığ'da acil bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine kısa sürede Malatya'ya geçerek çorba dağıtımına başladıklarını söyledi.

Afetin büyüklüğünü gördükten sonra gerekli koordinasyonu sağlayarak depremzedelere yardım için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kızılkaya, depremzedelerin yemek, giysi, barınma ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem profesyonel ekipler hem de gönüllülerle sahada olduklarını ifade etti.

Kızılkaya, toplamda 3 bin 500 gönüllünün Elazığ'dan başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'e 2-3 günde bir dönüşümlü gidip yardım faaliyetinde bulunduklarını anlatarak, "Depremin ilk gününden bugüne gerek Kızılay gerekse vatandaşlarımızın Kızılaya yapmış olduğu bağışlarla 25 tır ve 4 kamyon insani yardımı Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a gönderdik." dedi.

Malatya'ya depremin ikinci gününden itibaren de günlük 70 bin ekmek göndermeyi sürdürdüklerini dile getiren Kızılkaya, kent merkezi ve ilçelerde misafir edilen 50 bin civarındaki depremzedeye yönelik de yardım faaliyetinde bulunduklarını kaydetti.

Kızılkaya, "Baskil ağırlıklı olmak üzere Keban, Ağın ve diğer ilçelerimizde misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyemizde bulunan sosyal marketlerimizi haftanın 7 günü açık tutuyoruz. Bölgelerde eksikliği görülen gıda, giyim, hijyen malzemelerini de temsilciliklerimize gönderip vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

- "Bağış kampanyasında çok duygusal anlar yaşadık"

Depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyasına da Elazığlıların büyük ilgi gösterdiğini belirten Kızılkaya, zaman zaman duygusal anların yaşandığını ifade etti.

Rahman Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Elazığ halkı, 'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyasına da 7'den 77'ye büyük teveccüh gösterdi. Bağış kampanyasında çok duygusal anlar yaşadık. Bu duygusal anları bize yaşatan minik yavrularımızın Kızılay şubemize gelerek kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede kardeşlerine göndermek ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere bizlere teslim etmelerine şahitlik ettik. Bununla beraber evinde bir kilogram mercimeği, pirinci ya da bulguru olan teyzelerimizin bunları getirmelerine de şahit olduk. Yine boynundaki atkısını çıkarıp bize teslim eden, bastonunu verenler dahi oldu. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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