Baskil Kaymakam Kundakçı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kundakçı, mesajında, kadınların toplumun vazgeçilmezleri, en özverili, çalışkan ve üretken bireyleri olduğunu belirtti.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kundakçı, "Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.