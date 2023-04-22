Elazığ'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kacar köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan O.K, İ.Ö.K, İ.G. ile S.K ve G.K. arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada İ.Ö.K, İ.G, S.K ve G.K yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.





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