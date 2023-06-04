Elazığ'da maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

İlçenin Kayaönü köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında gece patlatma işlemi sırasında göçük oluştu.

Göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Remzi Tahtacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.



Yaralı olarak kurtarılan A.T. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.



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