Elazığ'da kaçak avlanan 6,5 ton balık ele geçirildi

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 6,5 ton balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçak avlanmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen A.Ç. ve H.B'nin kullandığı araçlar takibe alınarak, yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçlarda kaçak avlandığı belirlenen 6,5 ton sazan bulundu.

Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

A.Ç. ve H.B'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.