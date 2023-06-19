Elazığ'da kaçak avlanan 6,5 ton balık ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 6,5 ton balık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçak avlanmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen A.Ç. ve H.B'nin kullandığı araçlar takibe alınarak, yol kontrol noktasında durduruldu.
Araçlarda kaçak avlandığı belirlenen 6,5 ton sazan bulundu.
Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
A.Ç. ve H.B'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.