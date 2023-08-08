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        Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:02
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        Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.A. yönetimindeki 23 AAK 587 plakalı buğday yüklü traktör, Kovancılar Tunceli kara yolunda H.Y'nin kullandığı 23 ABF 965 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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