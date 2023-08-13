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        Elazığ'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:16
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        Elazığ'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde serinlemek için çaya giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

        Diyarbakır'dan ailesiyle gezmeye gelen Bedirhan Cihan, ilçeye bağlı Kalemdan köyü yakınlarından geçen Kalemdan Çayı'na serinlemek amacıyla girdi.

        Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan çalışma sonucu Cihan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Çaydan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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