Elazığ merkezli operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, hacizli araçlar için yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 1'i eski kamu görevlisi 10 şüpheli yakalandı.
Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hacizli araçların ihale yoluyla satış sürecinde sahte belge üreterek 2019 ile 2021 yılları arasında 22 ihalede usulsüzlük yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Elazığ, Burdur ve Diyarbakır'da tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.Ö. (42), H.Ö (32), C.A. (37), D.P. (28), F.Ö. (31), İ.A. (29), D.Y. (39), T.K. (21), S.Z.H. (40) ile eski kamu görevlisi F.A. (55) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.