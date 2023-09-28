Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Mirzali Y. idaresindeki 23 KB 147 plakalı hafif ticari araç, Gündeğdi köyü yolunda Yavuz K'nin kullandığı 06 FK 0757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik...
        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti