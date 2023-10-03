Meslek lisesi öğrencileri Elazığ depreminden sonra yenilenen okullar için mobilya üretiyor SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri 3 yıl önceki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden inşa edilen ya da güçlendirilen okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri 3 yıl önceki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden inşa edilen ya da güçlendirilen okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki 48 okul yıkıldı, bu okulların yerine daha güvenli ve modern 31 okul inşa edilerek eğitim öğretime açıldı.

37 okulun inşasının sürdüğü kentte, 38 okulda da güçlendirme çalışması yapıldı.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, belirlenen liste doğrultusunda okulların ihtiyacı olan sıra, masa ve dolap gibi ürünleri okulun atölyesinde üretiyor.

Depremden sonra başladıkları üretimle 1251 dolap, 25 anaokulu takımı, 515 masa, 11 bin 800 sıra, 490 sehpa, 200 sınıf panosu, 65 bilgisayar masası, 100 öğretmen kürsüsü, 73 baza yapımını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç doğrultusunda üretime devam ediyor.

- "Okulumuz 4 milyon liraya yakın ciro yaptı"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'da 2020'deki depremden sonra yıkılan okulların yerine yenilerinin hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Yeni yapılan ve onarılan okulların eksiklerini meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı üretimle karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Yeni yapılan okulların iç donatımını, malzemelerinin büyük bir kısmını meslek liselerindeki öğrencilerimizin öğretmenleri nezaretinde yapmış olduğu üretimle karşıladık. Bu kapsamda okullarımız için sıra, masa, sandalye, dolap, kütüphane rafları ve anaokulu malzemeleri meslek liselerimizin üretimi sayesinde gerçekleşti. Şimdi okullarda öğrencilerin hizmetine sunuldu. Bu üretimi yapan okulumuz 4 milyon liraya yakın ciro yaptı. Hem öğrencilerimiz iş öğrenerek saha tecrübesi kazanmış oluyor hem de maaşlarını alarak çalışma hayatına girmiş oluyor. Şu anda devam eden 37 inşaatımız var. Bunların da malzemelerini meslek liselerimiz aracılığıyla karşılayacağız."

- "Depremden sonra iş yükümüz arttı"

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya İç Tasarım Alan Şefi Yusuf Şahin de depremden zarar gören okulların ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilerle el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Depremden sonra iş yükümüz arttı. Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde sipariş verilen mobilyaları en kısa sürede üretip okullara montajını yapıyoruz. Döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz ders dışı çalışmalar da yapıyor. Bu sayede öğrenciler hem eğitimlerini pekiştiriyor hem de ailelerine maddi destek sağlıyor. Son 6 ay içinde her bir öğrencimiz ortalama 30 bin lira ücret aldı. Depremden önce okulumuzun cirosu yaklaşık 1,5 milyon liraydı, depremden sonra ise yıllık ciromuz 4 milyon civarında."

Atölyede üretim yapan öğrencilerden Fırat Biçer, okulda ve atölyedeki çalışmalarla mesleklerini en iyi şekilde öğrendiklerini söyledi. Biçer, okul dışında vaktini atölyede geçirdiğini anlatarak, "Ellerimizle yaptığımız masa ve sıraları okullara gönderiyoruz. Aldığım ücretle aileme de destek oluyorum. Mesleğimi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Veysel Avcı da depremden sonra yıkılan okullar için üretim yaptıklarını belirterek, emek verip çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Üretimin güzel bir şekilde ilerlediğini dile getiren Avcı, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.