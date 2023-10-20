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        Hazar Gölü'ne 200 bin siraz balığı yavrusu bırakıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ne balık stokunun korunması için 200 bin yavru siraz balığı takviyesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:25
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        Hazar Gölü'ne 200 bin siraz balığı yavrusu bırakıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ne balık stokunun korunması için 200 bin yavru siraz balığı takviyesi yapıldı.

        Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tesislerinde tam kontrollü üretilen 200 bin siraz balığı yavrusu, İl Özel İdaresi Kampı'ndan düzenlenen programla Hazar Gölü'ne salındı.

        Programda bir konuşma yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Hazar Gölü'nün hem balık varlığı hem de çevresel anlamda korunmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Gölde sürdürülebilir balıkçılık açısından siraz balığı üretiminin büyük önem taşıdığına işaret eden Toraman, "Enstitümüz Hazar Gölü'nde en yaygın tür olan siraz balığını kültüre alarak önemli bir başarı ortaya koymuştur. Arkasından elde ettikleri yavruları Hazar Gölü'ne bırakarak, balık varlığının artmasına büyük katkı sağlamışlardır. Bu endemik balık türünü hem korumuş olacağız hem de buradan gelir elde edeceğiz." diye konuştu.

        Toraman, gölün çevresel anlamda korunması için İl Özel İdaresince son 2 yıl içerisinde Sivrice merkez, Gezin, Plajköy ve Kızıltepe köylerine ait kanalizasyonların gölden uzaklaştırılmasına yönelik projelerin ve arıtma sistemlerinin büyük oranda tamamlandığını aktardı.

        Ayrıca Hazar Gölü Güney Sahil Yolu'nun yüksek standartlarda bir turizm yoluna dönüştürülmesine yönelik projeye de başladıklarını dile getiren Toraman, şöyle devam etti:

        "İl Özel İdaresi olarak gölün çevresinde düzenli olarak sineklere karşı ilaçlama yapıyoruz ve gölün etrafındaki katı atıklar da ilgili kurumlar tarafından toplanıyor. Bu saydığım konu başlıklarında yaklaşık 70-75 milyon lira bir harcama gerçekleştirmişiz son 2 yıl içerisinde. Bunların her biri buraya gelen misafirlerin memnuniyetini ve konforunu arttıracak önemli hizmetler, bu gölü korumak hepimizin görevi."

        - "Siraz balığımızı tescil ettirdik"

        Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay da 2017 yılında başlattıkları bir projenin ürünü olan siraz balığının, ılık su balığı olduğunu aktardı.

        Üç yıldır toplam 3 milyon 581 bin sazan ile 1 milyon 310 bin siraz üretimi yaptıklarını anlatan "Özbay, "Küresel ısınma gerçeği var, sularımız ısınıyor, Ar-Ge ve inovasyon kurumu olarak ileriye yönelik bir pozisyon alabilmek için ılık su balıklandırma ve kültüre alma çalışmaları başlattık. Bu kapsamda siraz balığı, tatlı su kefeli ve bu senede şabut balığı projesini hayata geçirdik, yani 3 tane ılık su balığımızı sektöre kazandırmak için bir yol aldık. Bugün Sivrice Gölü'müze bırakacağımız siraz balığımızı bu bölgenin balığı olarak tescil ettirdik." ifadelerini kullandı.

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