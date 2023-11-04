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        Elazığ'da adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:59
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        Elazığ'da adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Üniversite Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla H.B.D (21), M.Ç.K. (22) ile motosiklet hırsızlığından aranan U.E'yi (30) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.D. ve M.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, U.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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